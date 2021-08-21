РИАМО – 21 авг. Чтобы привыкнуть к раздельному сбору мусора, нужно начинать с простого: понадобятся всего два ведра для перерабатываемых и несортируемых отходов, сообщила РИАМО сооснователь экоцентра «Сборка» Анна Нафиева.

Привыкнуть можно за несколько недель

«Начинать советую с малых и простых фракций, таких как макулатура и батарейки. Их не надо мыть и удобно складывать. С пластиком сложнее, его много разновидностей, уточнить можно по маркировке на самом изделии. Советую начинать с пластиковых бутылок», — сказала Нафиева.

Она уточнила, что для раздельного сбора мусора не нужно докупать специальные пакеты или контейнеры. Для этого понадобятся просто два отдельных ведра. Одно для перерабатываемых отходов, а другое для несортируемых. Чтобы лучше разобраться в раздельном сборе мусора, фракциях и их разновидностях, можно посещать мастер-классы, проводимые специальными центрами и волонтерами. Также можно присоединяться к тематическим чатам и сообществам.

Она добавила, что привыкнуть к раздельному сбору мусора можно за 1-2 недели.

Вторсырье – ресурс, а не мусор

«Отходы нужно перерабатывать, а не зарывать в землю. Так, можно отделить вторсырье: стекло, металл и так далее. При раздельном сборе мусора на свалках будет оказываться меньше отходов. А вторсырье — это ресурс, а не мусор», — рассказала Нафиева.

Она добавила, что к раздельному сбору мусора должен быть ответственный подход на всех этапах. Также следует проявлять гражданскую сознательность. Например, мусоровоз не должен собирать отходы из всех баков в один контейнер. Это нарушение, о котором нужно сообщать.

Нафиева отметила, что меры по поощрению и стимуляции раздельного сбора постепенно внедряются.

«Расширенная ответственность производителя заключается в том, что производитель несет ответственность за утилизацию своего товара. Пока речь идет о батарейках и электронике. Постепенно это начинает работать, далее это будет и с другими товарами», — уточнила Нафиева.

Материальная польза

Среди мер по поощрению раздельного сбора мусора можно выделить аппараты по приему бутылок. В обмен на пустую тару человек получает скидочный купон на покупки. Есть еще способы экономить благодаря раздельному сбору мусора.

«Также возможно сократить стоимость вывоза отходов. Компания платит и за размер отходов, вывозимых на полигон. Начальный раздельный сбор удешевляет это. Такая методика пока развивается», — рассказала Нафиева. ​

Раздельный сбор в Московском регионе

В Подмосковье и столице внедрена система раздельного сбора мусора. Так, в Подмосковье более 4,5 млн человек разделяют отходы по системе «Два бака», разделяя полезные фракции (пластик, металл, бумагу, стекло) от пищевых отходов. Организованы и приведены к единому стандарту более 110 тыс. контейнерных площадок для сбора ТКО, работают 7 региональных операторов, закуплен новый парк (более 1,2 тыс. единиц) мусоровозов, обновлен контейнерный парк, внедрена система электронного талона и онлайн-мониторинга за работой региональных операторов.

В Москве за минувшие полгода для вторичной переработки собрали около 500 тыс. тонн сырья. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Программа по раздельному сбору мусора стартовала в столице в начале прошлого года. Свыше 22 тыс. специальных контейнерных площадок для этих целей разместили во дворах. Еще установили более 60 тыс. брендированных контейнеров. Разделенный мусор вывозит порядка 1 тыс. мусоровозов с цветовыми обозначениями.