РИАМО - 21 авг. Полицейские отпустили задержанных в мечети в городском округе Котельники прихожан без составления протоколов, сообщает ТАСС.

Как отметила адвокат Мария Красова, оказывавшая задержанным правовую помощь, в момент задержания в мечети были около 600 человек.

«Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК. В настоящее время все задержанные отпущены на свободу», - уточнила Красова.

Она добавила, что в отношении задержанных полицейские не составили протоколов о задержании, доставлении или административном правонарушении.

По ее словам, один из правоохранителей отметил, что данное задержание было частью проводимых проверочных мероприятий.