РИАМО – 21 авг. Заниматься спортом на улице можно даже в дождь, но нельзя забывать о безопасности - работа на уличных турниках и брусьях во время дождя может стать причиной травмы. В этом случае лучше отправиться в спортзал. Об этом РИАМО сообщил учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

«Если мы говорим о пробежке, то небольшой дождь может стать даже приятным дополнением. Конечно, в случае проливного дождя лучше провести тренировку в спортивном зале или дома», - сказал Голдин.

Он отметил, что если спортсмен все же решил позаниматься под дождем, то следует принять меры предосторожности: надеть комфортные непромокаемые одежду и обувь.

«Помните, что мы занимаемся спортом для того, чтобы улучшить наше здоровье, а не наоборот», - добавил Голдин.

Тренер пояснил, что в фитнесе нет универсальных решений, поэтому опираться нужно на свои ощущения и делать тренировки разнообразнее. Для этого очень хорошо подходит тренажерный зал.

«Это идеальное место для более вариативных и разнообразных тренировок. В зале огромный выбор инвентаря и оборудования — от тренажеров на все группы мышц до огромного изобилия кардиотренажеров. Среди них — беговые дорожки, эллипс, велотренажеры, степ-тренажеры. Проще говоря, вы имеете гораздо больше вариативности», - объяснил Голдин.

Кроме того, занятия в тренажерном зале не зависят от погоды.

Тренер добавил, что в то же время на занятии на беговой дорожке не получится полюбоваться видами, как во время уличной пробежки.

«Но мы всегда можем поменять угол наклона тренажера, благо современные технологии это позволяют. Мы всегда можем включить скорость на более высокую или более спокойную для восстановления. Чем не интервальное кардио? За неимением большего в плохую погоду считаю беговую дорожку отличной альтернативой бегу в парке», - заключил Голдин.