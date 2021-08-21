РИАМО - 21 авг. В субботу в Подмосковье и Москве возможен кратковременный дождь, температура будет плюс 20-25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха на территории столицы составит плюс 21-23 градуса, в Подмосковье - плюс 20-25 градусов.

Скорость западного ветра будет 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст.

Для большинства жителей Московского региона данная погода является благоприятной, но психологический дискомфорт для некоторых людей могут вызвать облачность и дождь.