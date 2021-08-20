РИАМО - 20 авг. На сайте «Мособлгаза» опубликован график проведения работ по социальной газификации в населенных пунктах Московской области.

В графике по ссылке можно посмотреть сроки работ по социальной газификации в населенных пунктах городских округов Московской области.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

По программе соцгазификации до конца 2022 года в Московской области будет газифицировано 115 тыс. домовладений, где проживают около 300 тыс. человек.

На газификацию населенных пунктов за два года в Подмосковье потратят от 14 до 16 миллиардов рублей. В среднем цена проводки газа к дому обходится жителям в 100 тысяч рублей.

В рамках президентской программы социальной газификации в Подмосковье уже полностью завершили подключение к газу 22 населенных пункта.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>