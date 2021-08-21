РИАМО – 21 авг. На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева появится новый скейт-парк. Он будет располагаться в пойме реки Чермянки, рядом со стадионом «Отрада», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Площадь скейт-парка составит 1,6 тыс. кв. м. Спортивная площадка будет разделена на 2 зоны – для новичков и профессионалов. На части для новичков будут имитации уличных препятствий. Там будут перила для отработки скольжения по граням и грайнд бокс для скольжения по плоскостям. Опытные спортсмены смогут заниматься в зоне «Скейт-плаза». Там будут волнообразные чаши, разгонные горки.

Вокруг площадки появятся скамейки, парковочные места для самокатов, информационный стенд.

На данный момент на месте будущего скейт-парка подготовлено основание, установлены каркасные элементы рамп. Формируются искусственные предприятия, начали работы по заливке покрытия. Поверхности обработают как механическими способами, так и вручную.

Создание скейт-парка – часть комплексного благоустройства поймы реки Чермянки. Скейт-парк станет также частью большого спортивного кластера.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что в новом спортивном кластере районного значения планируется обустроить спортплощадки: хоккейную коробку, футбольное поле с подогревом, площадки для воркаута, скейт-парк, теннисные корты, площадки для пинг-понга, стритбола.