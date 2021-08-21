РИАМО - 21 авг. В деревне Степановка Орехово-Зуевского округа Подмосковья в субботу пройдет фестиваль хмеля «Гуслицкий хмель». Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В Гуслице, в том числе и в Степановке, традиционно выращивали хмель. Здесь культивировали собственный сорт хмеля «гусляк». Хмель использовали не только для напитка, но и в быту.

На фестивале проведут реконструкцию свадебного обряда XIX века, мастер-классы, русские народные игры, концерт под открытым небом. Кроме того, посетители смогут опробовать косметические процедуры по старинным рецептам.

Будут также работать выставки-ярмарки продукции из хмеля, изделий ручной работы и экспозиция «Хмель и Гуслицы».

Площадки фестиваля начнут работать в 12:00. В 13:00 состоится торжественная часть, в 13:30 – реконструкция свадебного обряда. Продолжится фестиваль музыкальной программой. Мероприятие завершится в 17:00.