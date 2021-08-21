РИАМО – 21 авг. В субботу в усадьбе Захарово в Одинцовском округе пройдет семейный литературно-музыкальный фестиваль-пикник «Традиция», сообщает пресс-служба организаторов фестиваля.

Фестиваль пройдет в камерном формате. В его рамках будут объединены музыка, история, философия, поэзия, литература. Мероприятие будет бесплатным.

Идею проведения фестиваля предложили писатель и общественный деятель Захар Прилепин и режиссер, худрук МХАТ Эдуард Бояков.

В рамках фестиваля пройдет более 20 событий: спектаклей, творческих встреч, концертов, поэтических чтений, хороводов. Будут организованы игры, мастер-классы, ярмарка, лавки с домашней едой.

Фестиваль пройдет с 11 до 20 часов.

Посетителям фестиваля измерят температуру тела, на площадке будут установлены санитайзеры. Гостям мероприятия также нужно будет использовать индивидуальные средства защиты.

Добраться на фестиваль можно на автомобиле по Можайскому шоссе или на электричке по Белорусскому направлению Московской железной дороги – до станции Захарово.