РИАМО – 21 авг. В субботу отменены все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково из-за плановых работ по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба «Аэроэкспресса».

Аэроэкспрессы возобновят работу по графику с 06:00 22 августа.

В субботу пассажирам рекомендуют пользоваться столичной подземкой и пересаживаться на наземный транспорт на станции «Саларьево». Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Терминалы «Аэроэкспресса» на вокзале и аэропорту будут работать в обычном режиме.

«Аэроэкспресс» обеспечивает ж/д сообщение с аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово.