РИАМО – 21 авг. В субботу в подмосковных Горках Ленинских открывается VII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье, сообщается на сайте фестиваля.

На фестивале выступят десятки лучших джазовых музыкантов, их выступления посмотрят несколько тысяч человек.

«Для нас «Jazzовые сезоны» — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд», — сказал художественный руководитель фестиваля, знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

В этот раз хедлайнерами фестиваля будут трио одного из лучших джазовых пианистов современности Альфредо Родригеса, признанный гений pedal-steel-гитары Рузвельт Кольер и его группа, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Гости фестиваля также смогут послушать певицу Фантине, пианиста и вокалиста Олега Аккуратова, Светлану Жаворонкову & Acoustic Soul, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр и других музыкантов.

Концерты будут проходить с 15:00 до 22:30 21 и 22 августа.

На фестивале также будут работать фуд-корты и мастер-классы.

Посетители фестиваля смогут бесплатно добраться до Горок Ленинских от станции метро «Домодедовская» на шаттле. Он будет работать с 13:00 до 22:30. Кроме того, до фестиваля можно добраться на автомобиле и на автобусе.

Посетителям фестиваля нужно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. У каждого гостя мероприятия будут проверять температуру тела.

Билеты можно приобрести на сайте мероприятия. Дети до 10 лет могут посетить фестиваль бесплатно.

Фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Там можно увидеть архитектурно-парковый ансамбль и подлинную коллекцию музейных предметов среднепоместной усадьбы. В этой усадьбе жили Трубецкие, Писаревы, Лопухины и другие представители известных дворянских фамилий. Это место также было резиденцией Владимира Ленина.

Каждый год летом на территории музея-заповедника проходит музыкальный фестиваль для любителей джазовой музыки.