РИАМО - 20 авг. В Роскосмосе подтвердили, что запуск миссии «Луна-25» на южный полюс Луны снова перенесли, сообщает Газета.ru.

Ранее о том, что октябрьский запуск аппарата переносится на май 2022 года, сообщили в Российской академии наук.

Это уже седьмой по счету перенос миссии, запуск которой изначально планировался на 2014 год. Неоднократные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров.

Переход на второе «пусковое окно» вызван выявленной необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки «Луны-25» в ходе наземной экспериментальной отработки. Всю технику проверяют в условиях, максимально приближенных к космическому пространству.

В госкорпорации отметили, что даже с учетом того, что к настоящему времени борт космического аппарата «Луна-25» полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем, существует необходимость проведения проверок, выполняемых для обеспечения требуемой надежности первой российской миссии на Луну.

Проверки позволят дополнительно удостовериться в функционировании бортовой аппаратуры, отработать электрические стыковки составных частей, логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полета с учетом выявленных в ходе проведенных наземных испытаний факторов.