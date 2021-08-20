РИАМО - 20 авг. В центре столицы водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением, въехал в бетонное ограждение проезжей части, в результате аварии он погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария случилась на Валовой улице в районе дома 33, на выезде из Добрынинского тоннеля.

Смерть наступила на месте происшествия. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В настоящее время ограничено движение в крайних левых полосах в обоих направлениях.

За 7 месяцев 2021 года в мотоавариях на дорогах столицы погибли 15 человек. Это на 25% меньше, чем за тот же период прошлого года.