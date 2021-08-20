РИАМО - 20 авг. В пятницу на стадионе им. Александра Сыроежкина в Бронницах стартовал открытый турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие проводится в третий раз. По регламенту турнир пройдет в 2 этапа: предварительный в 4 группах и серия плей-офф. В 2021 году в турнире примут участие 20 команд.

«Вот и настало долгожданное событие, стартует «Кубок Игоря Акинфеева». Сегодня мы собрались, как и в 2019 году, большой географией: от Калининграда до Москвы. В городской округ Бронницы традиционно приезжают лучшие молодежные академии со всей страны: 20 команд, в том числе наши друзья из Беларуси - команда «Динамо», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что подобного турнира в России не существует. На одной площадке в предсезонке собираются лучшие футбольные академии.

«Здесь и дух соперничества, и высокий интерес у детей. К сожалению, из-за пандемии получился не такой масштаб, как бы мы хотели. Не приехали ребята из Японии, Германии, Англии. Игорь Акинфеев передавал всем привет. Сейчас он готовится к матчу регулярного чемпионата. Желаю красивой и успешной игры. Спасибо, что вы приехали, ждем от вас отличного зрелища», - отметил Терюшков.