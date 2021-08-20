РИАМО - 20 авг. Российский президент Владимир Путин рассказал, что свой лимит на революции РФ исчерпала в ХХ веке, нужно делать все возможное, чтобы политическая ситуация в стране оставалась стабильной, сообщает Федеральное агентство новостей.

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в российскую столицу, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики дали совместную пресс-конференцию по итогам трехчасовых переговоров. В частности, Путин рассказал журналистам о политической системе России.

«Свой лимит на революции Россия исчерпала в ХХ веке, теперь мы хотим эволюции», — сказал Путин.

Ранее Путин объяснил, за что осудили блогера Алексея Навального. Путин подчеркнул, что Навальный был осужден не за политическую деятельность, а за совершение криминальных деяний в отношении иностранных партнеров.