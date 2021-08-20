РИАМО - 20 авг. На западе Москвы мужчина избил мужа своей соседки и сбил их собаку на машине. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте «МВД медиа».

Полицейским по Можайскому району Москвы поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что один из соседей, находившийся в неадекватном состоянии, угрожал ее мужу, а затем сбил принадлежащую супругам собаку.

Выяснилось, что в ходе конфликта агрессивный сосед несколько раз ударил мужа заявительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый был установлен и опрошен. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения он отказался. В отношении мужчины составили административный материал.

Материалы проверки по факту наезда на собаку направили в ОБ ДПС УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве для привлечения мужчины к ответственности.