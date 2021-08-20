РИАМО - 20 авг. Иностранные студенты вузов смогут привиться от коронавируса в России, такую возможность предоставят сами университеты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил о том, что студенты из других государств смогут вернуться в Россию и продолжить свое обучение.

Граждане иностранных стран, которые работают и постоянно живут в Москве, в индивидуальном порядке могут привиться от коронавируса в 25 поликлиниках города, а также в «Лужниках».

Ранее ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что число очных встреч с 1 сентября будет зависеть от количества привитых от Covid-19 студентов.

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