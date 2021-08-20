РИАМО - 20 авг. Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова назвала предельную дозу сахара в день для взрослого человека, она не превышает 5 чайных ложек, то есть 20-25 граммов сахара, сообщает Nation News.

Она привела пример с содержанием сахара в бутылке газировки — небольшая емкость объемом 0,33 литра содержит 8 ложек сахара, что более чем в 1,5 раза превышает рекомендованное количество.

«Но это мы говорим о дополнительном сахаре, а не том, который, к примеру, присутствует во фруктах, зерновых культурах. Его содержание в них естественно, и без глюкозы мы жить не можем — это главный источник энергии, и ее необходимо получать из цельнозерновых продуктов и овощей», — сказала Нефедова.

Однако универсальной нормы потребления сахара не существует. Нормальная доза будет зависеть от индивидуального рациона и образа жизни.

«Некоторые считают, что от торта может возникнуть диабет, но диабет так не развивается. Если вы всю неделю хотели торт — съешьте. На следующее утро едва ли произойдет сбой во всем организме и возникнет диабет. Диабет первого типа — генетическое заболевание, второго – приобретенное, однако причины его возникновения не упираются лишь в сладкое. Здесь сыграет роль систематическое несоблюдение калоража и неактивный образ жизни. Это, в свою очередь, приведет к набору веса, метаболическим нарушениям и, как следствие, диабету второго типа», — рассказала диетолог.