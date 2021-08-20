РИАМО - 20 авг. РЕН ТВ опубликовало видео задержания чернокожего студента РУДН, бросавшегося с ножом на прохожих в столичном районе Выхино-Жулебино. Мужчина был неадекватен, а при виде полицейских начал раздеваться.

Инцидент произошел в пятницу днем на Самаркандском бульваре. По данными СМИ, сначала молодой человек напал на водителя автобуса.

На видео видно, как неадекват скинул с себя одежду и остался в трусах после того, как на место прибыли правоохранители.

Полицейские призвали иностранца выбросить нож и сдаться, но он не реагировал на просьбы и угрожал сотрудникам. Они были вынуждены применить табельное оружие, после этого хулиган был задержан. Ему оказали первую помощь и доставили в медучреждение.

По факту инцидента проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.