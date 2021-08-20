РИАМО - 20 авг. Ведущие эксперты и участники ипотечного рынка ответили на вопросы россиян об ипотеке в рамках онлайн-марафона, запись мероприятия доступна в социальной сети «Одноклассники», сообщает пресс-служба ОК.

Всероссийский экспертный марафон по вопросам ипотечного кредитования состоялся 19 августа в онлайн-формате. Более 20 экспертов рассказали об инструментах господдержки, о том, что происходит на рынке ипотеки, разобрали реальные жизненные ситуации и поделились собственным опытом.

Материалы марафона помогут проверить актуальность своих знаний перед покупкой квартиры в кредит, научиться планировать семейный бюджет и жить с ипотекой комфортно, а также понять, на какие льготы от государства можно рассчитывать.

Запись онлайн-марафона можно посмотреть в официальной группе проекта в «Одноклассниках», а также по хештегу #ипотечныймарафон.

«Ипотечный марафон» призван повысить финансовую грамотность россиян, познакомить их с действующими мерами поддержки, госпрограммами и предложениями банков.

Мероприятие организовали Минфин России, институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» при участии Центробанка РФ и центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.​