РИАМО - 20 авг. Акцию по сбору историй о гражданских защитниках блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти» решили продлить до 19 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Акция стартовала 27 января и уже собрала за 5 месяцев свыше 200 историй от россиян о героях-защитниках блокадного Ленинграда. Акция призвана сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный период ВОВ.

Основной платформой для проведения акции является интернет-портал «Медаль «За оборону Ленинграда», где публикуются оцифрованные документы о гражданских защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города.

Архивные документы невероятно важны для родственников блокадников. Многим они помогли найти дополнительную информацию о своих близких. Поэтому было принято решение собирать рассказы о жизни гражданских защитников Ленинграда, чтобы расширить и сделать более точным исторический портрет героев тех дней.

При знакомстве с темой блокады у человека сформируется более полная картина происходивших событий — официальные архивные документы дополнятся «живыми» рассказами очевидцев и их родственников. Главная цель акции — сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный период войны.

Второй платформой акции, на которой публикуются рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда, является верифицированная страница в социальной сети «ВКонтакте». На страницу проекта попадают истории как о гражданских защитниках Ленинграда, так и о фронтовиках.

Архив

По итогам акции вся собранная информация о защитниках блокадного Ленинграда будет передана в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Также планируется создание электронного сборника всех собранных историй.

Организаторы приглашают поделиться историей о своем родственнике, который принимал участие в обороне Ленинграда. Прислать свой рассказ можно на почту medal@spbarchives.ru; в сообщения официальной группы в социальной сети «ВКонтакте»; через приложение в социальной сети «ВКонтакте».

Для этого достаточно найти карточку своего родственника в базе, нажать кнопку «Рассказать в VK» на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ и поделиться им на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сбор рассказов об участниках Великой Отечественной войны воедино является невероятно важной работой, так как сохранение истории о Победе советского народа в Великой Отечественной войне — это общенациональная задача всех граждан страны.