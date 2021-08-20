РИАМО - 20 авг. Педагоги Московской области стали одними из лучших в России. В список лучших попали 52 учителя, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Министерство просвещения РФ утвердило ежегодный список лучших учителей страны, среди них 52 педагога из Подмосковья. Каждый из них получит денежное поощрение в виде 200 тыс. рублей», – сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Как уточнила Каклюгина, в ходе конкурса эксперты оценивали достижения педагогов в организации образовательного процесса, а также результаты внеурочной деятельности их учеников.

«Горжусь нашими учителями. Их высокие достижения отмечены не только на региональном, но и на федеральном уровне. Дальнейших успехов и новых побед!» – рассказала Каклюгина.

Ранее 20 молодым учителям Подмосковья вручили свидетельства о праве на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека».