РИАМО - 20 авг. Возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, задержанного за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки на востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, с 15 на 16 августа вблизи жилого дома на Уссурийской улице подозреваемый напал на девушку и избил ее. Потом, достав предмет, похожий на нож, и угрожая потерпевшей убийством, задержанный совершил иные действия сексуального характера и попытался ее изнасиловать.

Довести преступное деяние до конца молодой человек не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Расследование по уголовному делу продолжается.