РИАМО - 20 авг. Для того, чтобы обманывать граждан, телефонные мошенники стали притворяться сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Распространенная схема состоит из 2 звонков. Первый поступает явно от мошенников, представляющихся сотрудниками банка и выдающих себя неуместными вопросами и неубедительной манерой разговора.

Второй звонок, как правило, поступает на следующий день от очень убедительного якобы сотрудника органов дознания, прокуратуры или Центробанка России.

Лжесотрудники разъясняют, что вчера мошенники пытались похитить деньги с карты. Иногда они говорят, что, пользуясь записью голоса, средства уже похищены, но это не видно в силу вскрытия личного кабинета онлайн-банкинга.

Для защиты от преступников или даже для возврата похищенного злоумышленники просят предоставить все необходимые данные для свободного доступа к деньгам.

«Сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности финансовых организаций обладают достаточным объемом информации в отношении граждан. Если появилась необходимость дополнительно что-то уточнить, то гражданин будет приглашен для проведения процессуальных действий в отдел полиции», — рассказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.