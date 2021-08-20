РИАМО - 20 авг. Качество воды в московских водоемах находится под контролем, с начала лета экологи «Мосводостока» провели 2187 количественных химических и 1200 микробиологических и паразитологических анализов воды, сообщает пресс-служба предприятия.

Пробы для определения химического и биологического состава воды берут ежедневно.

Исследования проводились на 62 водоемах, расположенных в зонах отдыха граждан по всему городу. В том числе анализы воды взяли на Белом озере, Мещерском и Большом садовом прудах, разрешенных для купания.

Регулярный экологический контроль также охватил городскую сеть очистных сооружений, через которые проходит ливневая система Москвы – исследования проведены на 108 очистных сооружениях и 116 водовыпусках.

Кроме того, проводились отборы проб воды на 18 участках Москвы-реки и ее притоках в черте города.

«В жаркие дни последнего месяца лета, когда в водоемах традиционно происходит интенсивное разрастание водной растительности и размножение микроорганизмов, особенно важен контроль безопасности природной воды для здоровья людей. Работа по контролю качества воды одинаково важна как для купальных прудов, так и для остальных водоемов в зонах отдыха. Результаты исследований «Мосводостока» свидетельствуют о соответствии природной воды санитарным нормативам», - рассказала заместитель гендиректора ГУП «Мосводосток» Фатима Гасанова.