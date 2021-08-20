РИАМО - 20 авг. За последние 10 лет благодаря системе экстренного оповещения населения число пострадавших в происшествиях снизилось более чем в 1,5 раза, сообщает «Вечерняя Москва».

Эта система способна быстро довести информацию об опасностях до каждого человека в городе.

Как отметил руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов, в этом году на улицах города уже 5 раз срабатывала система уличной звукофикации, которая сообщала о неблагоприятной погоде.

«13 раз организована СМС-рассылка абонентам операторов сотовой связи, находящимся на территории города, активно использовались городские табло отображения информации и мультимедийные экраны, что позволило своевременно и в кратчайшие сроки довести информацию об опасностях почти до 10 млн человек», — сказал Акимов.

По его словам, комплексный подход по информированию населения позволил сократить число пострадавших в происшествиях.

«Главная наша задача — это сохранение жизни и здоровья граждан. Как говорится в известной пословице: «Предупрежден — значит вооружен». С 2015 года мы ведем работу по созданию и совершенствованию системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях, чтобы жители были «вооружены» знаниями и понимали, как вести себя дома, на работе и на улицах города после получения информации об опасной ситуации или ухудшении погоды», — подчеркнул Акимов.