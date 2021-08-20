РИАМО - 20 авг. Масштабный международный конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в Черноголовке с 26 по 29 августа. Выступят лучшие мастера вольтижировки, пройдут соревнования по конкуру, рыцарские турниры, костюмированные шоу, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.
Для детей будут работать интерактивные площадки, где можно принять участие в исторических мастер-классах, пообщаться с мини-лошадками и другими животными, отдохнуть в батутном городке, посетить спектакли, пострелять из лука.
На фестивале планируется участие звезд российского шоу-бизнеса – группы «Градусы», Елки и Григория Лепса.
Посещение мероприятия возможно только при наличии сертификата с QR-кодом о полной вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на Covid-19. Также каждый посетитель сможет на месте сдать бесплатный экспресс-тест.
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