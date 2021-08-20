РИАМО - 20 авг. В Подмосковье военкоматы будут работать по-новому: здания отремонтируют, а услуги – оцифруют. Так, с 30 августа будут доступны онлайн еще 4 услуги военкоматов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Работы ведутся в рамках соглашения, подписанного в конце июля между Минобороны России и правительством Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил трансформацию военных комиссариатов на совещании в формате видеоконференцсвязи под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Как показало обсуждение, основные усилия необходимо сосредоточить на внедрении в повседневную деятельность военкоматов современных цифровых технологий. Такая работа уже ведется в Московской области», – сказал Шойгу.

Сейчас в областных военкоматах предоставляют 15 услуг. С 28 июля через сайт uslugi.mosreg.ru можно оформить справки о размере военной пенсии и о праве на лечение в учреждениях Минобороны. Еще 4 услуги – о выслуге лет, о доходах, о компенсации расходов на ЖКХ, о получении пенсии – будут доступны онлайн с 30 августа.

К концу года на региональный портал госуслуг заведут еще 37 справок. Также в Подмосковье можно встать на воинский учет через МФЦ.

«Мы сократили срок предоставления этой услуги, как и обещали, с 30 до 20 дней. Но на встрече вы поставили задачу – довести до 1 дня. До конца года мы сможем об этом доложить», – добавил Воробьев.

По его словам, основная задача – оцифровать эту услугу так, чтобы ее можно было получать на региональном портале и не приходить в МФЦ или военкомат. Этот вопрос сейчас прорабатывается.

Обновление зданий внутри и снаружи, оснащение их новым оборудованием – еще одно направление совместной работы властей региона и Минобороны.

Модернизация военкомата в Одинцове завершится к весне 2022 года: все услуги будут предоставлять через «одно окно» по примеру МФЦ.

В рамках первого этапа также запланировано отремонтировать еще 6 зданий военкоматов – в Балашихе, Домодедове, Красногорске, Подольске и Люберцах, а также областной сборный пункт в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. После начнется ремонт 29 остальных зданий.

Шойгу также в ходе совещания предложил провести на базе Подмосковья всероссийские сборы, чтобы обсудить вопросы, связанные с модернизацией военкоматов.