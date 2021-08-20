РИАМО - 20 авг. На Кутузовском проспекте столицы водитель BMW совершил наезд на стоящий по причине «мелкой» аварии автомобиль такси. В ДТП пострадали двое, один из них - ребенок, сообщается в Telegram-канале «Депртанс. Оперативно».

По предварительным данным, в результате инцидента незначительные травмы получили водитель такси и один из его пассажиров - 12-летний мальчик.

Прибывшие на место госавтоинспекторы выясняют обстоятельства и причины аварии.

Водителей призывают быть бдительными и не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.