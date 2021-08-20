РИАМО - 20 авг. Российский президент Владимир Путин объяснил, за что осудили блогера Алексея Навального, сообщает Федеральное агентство новостей.

В феврале 2021 года суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев.

По словам лидера государства, оппозиционер был осужден не за политическую деятельность, а за совершение криминальных деяний в отношении иностранных партнеров.

Он также отметил, что правонарушения не стоит прикрывать политической деятельностью.

Такое объяснение Путин дал на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель в Москве.

Ранее Меркель в ходе своего рабочего визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровскому саду Москвы.

Мосгорсуд признал законным решение СИЗО о признании Навального склонным к побегу>>