РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Дольщики поддержали достройку проблемного жилого комплекса «Симферопольский» без отселения жильцов, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Долгострой ЖК «Симферопольский» – это 5 корпусов по улице Спортивной, 31, 2, 3, 4, 6 и один объект незавершенного строительства на Московской, 7.

На встрече 19 августа в Подольске глава регионального фонда Вячеслав Бетин заверил дольщиков, что строительные работы возобновят до конца текущего года. Согласно дорожной карте, срок завершения строительства – декабрь 2022 г., начало заселения – I кв. 2023 г. Но фонд планирует досрочно завершить работы и передать квартиры летом 2022 г.

«На основании результатов независимых экспертиз региональный фонд произвел расчеты размера возмещения и размера финансирования мероприятий по завершению строительства. В связи с тем, что общая строительная готовность порядка 88%, было принято решение – целесообразнее достраивать, причем без отселения жителей. Будут приняты соответствующие меры безопасности, установлены ограждения и навесы. Это решение поддержали дольщики, которым нужны квадратные метры для жизни и они готовы на временные неудобства в связи со строительными работами. Сейчас свои квартиры ждут 380 дольщиков», – сказал Бетин.

Работы разделят на внешние и внутренние. Для ускорения процесса привлекут инициативную группу, которая поможет провести работы в квартирах. С жителями будут согласовывать время отключения воды, света. В квартирах планируют сделать демонтаж остекления балконов и лоджий, заделать межпанельные швы и закладные детали железобетонных конструкций, заменить системы отопления, водоснабжения, водоотведения.

Чтобы определиться с объемом, фонд провел техническое обследование ЖК «Симферопольский» и готовит детализированный график работ по каждому дому.

По результатам обследования выявили, что закладные детали проварены некачественно, что может влиять на конструкцию дома, ряд швов не прочеканен, нет теплового контура. Фонд обязан исправить эти недочеты для конструктивной безопасности зданий.

Фонд несет все обязательства и отвечает за объект в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию. Все нарушения при строительстве должны быть устранены, в том числе отсутствие ливневой канализации вблизи ЖК «Симферопольский».