РИАМО - 20 авг. Министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь» в реестр СМИ, признанных иноагентами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, в данный реестр попало зарегистрированное в Латвии интернет-издание «Важные истории». Иноагентами признали 7 журналистов: Романа Анина, Алесю Мараховскую, Ирину Долинину, Романа Шлейнова, Степана Петрова, Дмитрия Великовского и Олесю Шмагун.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов издания «Медуза», VTimes, «МБХ медиа» и «Открытые медиа».