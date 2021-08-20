РИАМО - 20 авг. По ходатайству следственных органов уголовное дело, возбужденное МВД по факту факту нападения американского стаффордширского терьера на 7-летнюю девочку в Жуковском, передано в ГСУ СК России по Московской области для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дело возбуждено по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

19 августа в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Жуковском стаффордширский терьер напал на 7-летнюю девочку, которая находилась с родителями во дворе дома. Собаку без намордника выгуливала несовершеннолетняя хозяйка. Ребенок захотел погладить животное, а пес напал на нее. Девочку госпитализировали с укушенными ранами.

Следователи планируют допросить хозяев собаки, а также мать пострадавшей девочки.

После получения разрешения лечащих врачей планируется назначение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.