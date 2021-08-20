РИАМО - 20 авг. Конкурс рисунков, посвященный легендарному актеру и деятелю циркового искусства Юрию Никулину, планируют провести в онлайн-формате, сообщил начальник отдела рекламы и спецпроектов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин.

«В конкурсе смогут принять участие все желающие. Все, кто хочет и умеет рисовать. Работы можно выкладывать у себя в соцсетях с пометкой «Цирк Никулина», нас очень просто найти. И ближе к 100-летию будут подводиться итоги конкурса», — сказал Никулин на пресс-конференции, посвященной презентации программы мероприятий к 100-летию киноактера.

Он добавил, что в конкурсе могут участвовать не только рисунки, но другие интересные задумки. Это могут быть, к примеру, видеоролики. Призами за победу в конкурсе станут билеты в цирк и экскурсия по его закулисной части.

100 лет народному артисту СССР Юрию Никулину исполнится 18 декабря 2021 года.