РИАМО - 20 авг. Большой Московский государственный цирк организует фотовыставку, посвященную творчеству Юрия Никулина, также на экранах цирка покажут специальные фильмы о режиссере и киноактере, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«У нас будет организована специальная фотовыставка. Есть пространство, которое мы посвятим Юрию Владимировичу и всей его деятельности, как в кино, так и в театре и в цирке. А также его общественной деятельности», — сказал Запашный на пресс-конференции, посвященной презентации программы мероприятий к 100-летию Никулина.

Он добавил, что ближе к дате в Московском цирке будут показывать специальные фильмы, рассказывающие о Юрии Никулине.

«Мы остаемся благодарны за то, что он посвятил свою жизнь стране. Человек прошел две войны, сделал максимум в цирковом искусстве. Я не знаю, кто сделал больше (Никулина - ред.). Он достиг самого Олимпа», — отметил дрессировщик.

Столетие со дня рождения знаменитого советского артиста и великого клоуна Юрия Никулина будут отмечать 18 декабря 2021 года.