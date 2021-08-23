РИАМО – 23 авг. 26-29 августа в Парке Горького пройдет фестиваль-форум «Российская креативная неделя», или Russian Creative Week (RCW) - главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, витрина достижений российских организаций в области креативной экономики. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В течение четырех дней представители бизнеса, органов государственной власти, лидеры мнений и представители творческих отраслей со всей страны соберутся для открытого диалога о развитии креативного сектора России.

Насколько креативным может и должно быть образование? На этот вопрос будут даны ответы в рамках секции «Образование в креативных индустриях», куратором которой выступила группа компаний «Просвещение». Также участников ждет комплексное обсуждение актуальных вопросов:

— Учит ли современная школа креативности? Каким будет образовательное пространство будущего?

— В чем заключается специфика инклюзивности в креативном образовании? С какими проблемами и вызовами сталкиваются люди с инвалидностью?

— Развитие креативных способностей сотрудников - новый тренд корпоративной культуры современности?

— Как в XXI веке сменить род профессиональной деятельности и не потерять все?

В рамках фестиваля эксперты образовательной сферы обсудят:

— На сессии «Дизайн и архитектура образовательных пространств: роль, потенциал и вектор развития» вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение» Павел Зенькович, генеральный директор компании Martela Елена Аралова и генеральный директор ФГБУК «Политехнический музей» Елена Проничева обсудят, какой должна быть современная школа в трехмерном пространстве.

— Участниками дискуссии «Дополнительное или обязательное? Нужно ли в XXI веке водить ребенка в кружок?» станут директор лагеря «АРТЕК» Константин Федоренко и учитель года – 2018 Алихан Динаев.

— Открытая дискуссия «Развитие креативности у детей», в которой примут участие как психологи, так и родители. Модератор сессии: куратор проекта «Родительский университет: PRO-Родители» и член совета директоров «Просвещения» Олеся Вознесенская.

— Дискуссия-инструкция «Никогда не поздно: креативное образование для взрослых» будет полезна тем, кто хочет изменить направление профессиональной деятельности, но боится потерять все.

— В рамках открытого разговора «Инклюзия в креативном образовании и люди с инвалидностью в креативных индустриях. Проблемы, вызовы, преимущества» эксперты расскажут о том, что нужно для создания действительно толерантной среды и почему инклюзия — это не про терпимость и одолжение. Модератор — руководитель программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева.



— Креативные навыки как драйвер успешного корпоративного роста обсудят ректор Корпоративного института Сбера Ольга Турищева, генеральный директор школы инноваций «ИКРА» Василий Лебедев, директор MBA и магистерских программ бизнес-школы «Сколково» Булат Нуреев и другие. Иностранный гость – управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group Мартин Ривз.

— В рамках дискуссии «О главном совместном выборе ребенка и родителя: профориентация, предпрофильные классы, профессия будущего» эксперты расскажут, как родители и учителя могут помочь ребенку выбрать профессию, которая соответствует его талантам и склонностям. Участники разговора: профессор факультета психологии МГУ Алексей Серебряков, генеральный директор компании «Профилум» Анна Шайхутдинова, самый молодой издатель России Дмитрий Назаров и др.

— Лекция «Ориентир на творчество: как помочь ребенку построить образовательную траекторию и выбрать профессию в креативных индустриях» от компании «Профилум» будет полезна педагогам в поисках новых технологий, родителям и самим школьникам.

— Интерактивная лекция «Искусство в мемах» от создателя подкаста «Искусство для пацанчиков» Насти Четвериковой адресована юным гостям фест-форума.

— Для детей и родителей на стенде будут работать творческие лаборатории от проекта «Город открытий» и состоится урок гостеприимства, на котором слушателям расскажут о современной городской среде и привлекут к практикам ее создания.