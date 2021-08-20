РИАМО - 20 авг. Московская областная таможня и Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России, ГУНК МВД России пресекли канал контрабанды БАДов для похудения с сильнодействующим веществом. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

БАДы прибыли из Казахстана. В их составе было сильнодействующее вещество сибутрамин. Одним из организаторов канала контрабанды оказался 35-летний гражданин Узбекистана. Он планировал реализовать товар в Подмосковье, столице и Чечне.

Было изъято порядка 5 тыс. коробок, флаконов, упаковок БАДов с сибутрамином, которые планировали реализовать в Московском регионе. Общая масса сильнодействующего вещества составила 16,3 кг.

В отношении гражданина Узбекистана возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Кроме того, была задержана 30-летняя россиянка – получатель товара в Чечне. Она планировала продавать добавки в своем магазине, который специализируется на корейской косметике и парфюмерии. Общая масса сильнодействующего вещества в БАДах, которые планировали реализовать в Чечне, составила 42,96 кг. В отношении женщины также возбудили уголовное дело.