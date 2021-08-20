РИАМО - 20 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» 5 наборов варенья от одного из участников фестиваля «Лето в городе».

Фестиваль проходит на 19 площадках столицы. На них можно попробовать блюда со всего мира, а еще более 100 сортов мороженого и 100 видов сладостей.

Для того, чтобы выиграть один из наборов, нужно подписаться на РИАМО и «Московские сезоны», после чего поделиться этой записью у себя на странице.

Победителей выберут 29 августа.

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