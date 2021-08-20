РИАМО - 20 авг. На участках Калужско-Рижской линии Московского метрополитена планируют выполнить укладку бесстыкового пути, заявки на участие в соответствующем тендере принимаются до 6 сентября, сообщается на сайте RosTender.info.

Еще специалисты заменят промежуточные рельсовые скрепления. Предусмотрено закрепление шпал, потерявших связь с путевым бетоном.

Протяженность участка, на котором будет производится укладка бесстыкового пути по I главному пути, составляет 10705,57 м, из них 6 958,6 м – прямые и кривые участки пути радиусом 1,2 тыс. м и более, 3746,97 м – кривые участки с радиусами менее 1,2 тыс. м.

По II главному пути уложат 10688,33 м, из них 6806,16 м – прямые и кривые участки пути радиусом 1200 м и более и 3882,17 м — кривые с радиусами менее 1200 м.

Протяженность участка, на котором будет производиться закрепление шпал, потерявших связь с путевым бетоном по I главному пути, составляет 38193,96 м, по II главному пути – 38157,92 м.

С победителем тендера будет заключен контракт на сумму 2,056 млрд рублей.

При движении поезда по бесстыковому пути на четверть снижается уровень шума, уменьшаются вибрации. Ход состава становится более плавным.

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