РИАМО – 20 авг. В Доме правительства Московской области 17–19 августа прошел Конгресс индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в интересах детства», в котором приняли участие профильные министерства и ведомства Московской области, а также более 20 компаний. Организатор события — министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) при поддержке Минпромторга России, сообщает пресс-служба группы компаний «Просвещение».

В течение 3 дней участники конгресса посетили выставку подмосковных производителей и консультационный центр по сертификации детской продукции и субсидиям. Возможность обсудить с профильными министерствами и ведомствами Московской области ключевые проблемы предприятий и услышать о мерах стимулирования инвестиционной привлекательности региона позволит выйти на новый уровень реализации специализированных программ поддержки ИДТ.

«Наши компании нарастили экспорт российской продукции на зарубежные рынки, что свидетельствует о востребованности и конкурентоспособности товаров отечественного производства. Объем рынка детских товаров в 2020-м году сохранился на докризисном уровне и составил 832 млрд руб. Объем российского производства достиг 228 млрд руб. Наибольшим объемом рынка является сегмент детской одежды и обуви, и его объем составляет 280 млрд руб. при внутреннем производстве 44 млрд руб.», — прокомментировал статистику директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Дмитрий Колобов.

Так, группа компаний «Просвещение» представила участникам ведущие отечественные решения для организации среды современного детского сада, детского отдыха и развития, включая мебель, игры и игрушки, спортивное оборудование и пособия.

«В настоящий момент именно «Просвещение» является крупнейшим партнером государства в реализации НПО. Мы создаем единые решения, отбирая и интегрируя новейшие образовательные продукты. Сегодня для нас в приоритете товары российского производства», — прокомментировала участие генеральный директор «Просвещение-Регион» (входит в ГК «Просвещение») Ирина Савенкова.

Тренды и миссия

Основными трендами детской продукции являются бесспорно качественные материалы и сама миссия — создать условия для самореализации ребенка, выявления, поддержки и развития его способностей. Это означает, что все игровое оборудование должно быть полифункциональным, доступным и безопасным. Для цифровых устройств ключевым подходом стало смещение преобладающей демонстрационной функции в сторону создания условий для активного и безопасного взаимодействия с устройством. Именно так создаются интерактивные песочницы и роботы.

пресс-служба группы компаний «Просвещение» пресс-служба группы компаний «Просвещение» 1 из 2

Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников, выступая на деловой сессии «Промышленный потенциал индустрии детских товаров Московской области как драйвер развития инфраструктуры детства», обратил внимание на контроль качества поставляемой в школы и детские сады продукции. Более того, Кожевников сделал акцент на необходимости защищать школы при проведении закупок. Выступил спикер и с инициативой организации плотного сотрудничества:

«Мы видим перспективу в совместном сотрудничестве в области офсетного контракта. Мы полагаем, что запуск нового производства учебного оборудования на территории Московской области позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет региона. Кроме этого, школы получат лучшие практики и современное оборудование не только в Московской области, но и в школах по всей России».

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, с этого года планируется дополнительно увеличить объемы бюджетных ассигнований Московской области и ввести новую меру поддержки.

«Сейчас у нас есть сертификация товара, то есть мы субсидируем часть ваших затрат на сертификацию товара, а хотим сделать ещё сертификацию самого производства», — объявила спикер.

В настоящий момент активное развитие рынка отечественных товаров происходит в сфере естественно-научных программ, технологии и смежных направлений, в первую очередь инженерном, робототехническом. Одним из главных требований к развивающей среде станет, как отметили эксперты, сочетаемость новых детских товаров. Отечественные производители создают свои уникальные продукты с открытой возможностью использовать их с популярными игровыми наборами зарубежного производства. Благодаря подобной синергии возможно будет многократно усилить образовательный потенциал.