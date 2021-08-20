РИАМО - 20 авг. Авиация доставила ребенка с электротравмой в московское медучреждение, происшествие случилось в новой Москве, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

На площадку «Киевский» поселения Первомайское машиной скорой помощи доставили ребенка. По словам оперативного дежурного, он нуждался в экстренной медицинской госпитализации в связи с полученной электротравмой в СНТ «Синяя птица».

К вертолету 4-летнего мальчика врачи поднесли на руках. На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф, которая поддерживала и контролировала его состояние.

После посадки маленького пациента передали медикам для дальнейшего осмотра и лечения.