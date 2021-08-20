РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Частная сыроварня №1 Подольска представит более 12 видов сыров на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре, сообщила руководитель сыроварни Елена Янай.

В деревне Дубровское на территории сыроварни «Русский Пармезан» с 26 по 29 августа пройдет Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». В рамках фестиваля уже четвертый год подряд проведут самый масштабный конкурс сыров «Лучший сыр России». В нем примут участие около 700 сыроварен. Экспертное жюри определит победителей в 12 номинациях.

Подольская сыроварня №1 представит на фестивале сыр более 12 видов. В конкурсе на лучший сыр России будут участвовать сорта с голубой плесенью «Стилтон Берг», «Рокфор» и «Бле д’Овернъ», с белой плесенью «Таледжио», «Камамбер», «Бри», «Утренний восторг» и полутвердые сыры «Монтазио», «Чеддер», «Качотта».

В 2019 году Подольская сыроварня №1 на конкурсе «Лучший сыр России» получила бронзу за «Бле д’Овернъ».

В рамках фестиваля пройдет традиционная ярмарка, где можно будет купить фермерскую продукцию. Организуют обширную деловую программу с экспертами для обсуждения основных направлений деятельности в сферах сельского хозяйства, экономики, промышленности и туризма в условиях новых обстоятельств.

На ярмарку съедутся почти 400 фермерских хозяйств из 54 регионов России, народные художественные промыслы и рукоделие будут представлены 34 производствами.

Посетители фестиваля смогут купить натуральную фермерскую продукцию: сыр, колбасы, хлеб, мед, сладости, молочную продукцию, напитки и многое другое.

Главная цель мероприятия – помочь фермерам со всей России обменяться опытом и расширить сферу сбыта продукции.