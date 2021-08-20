РИАМО - 20 авг. До конца 2021 года в Москве планируют открыть еще 7 круглогодичных ярмарок, на сегодняшний день москвичи могут покупать продукты в 50 постоянных ярмарочных павильонах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

10 лет назад в столице начали возрождение ярмарочной торговли.

«До 2011 года в Москве еще велась стихийная торговля. Бесконечные лотки, очереди, уличные непрезентабельные палатки. С продуктами продавали все, что угодно: одежду, белье, бытовые товары», — сказал Собянин.

После этого была ограничена продажа промтоваров, места дали реальным сельхозпроизводителям. В городе стали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной.

«Новая история московских ярмарок началась в 2016-м, когда мы начали строить круглогодичные торговые павильоны. Это совершенно новый для города формат», - добавил мэр.

Он отметил оригинальный дизайн у павильонов. Внутри есть вентиляция, условия для хранения продуктов, постоянная температура.

«Жители получают свежие продукты рядом с домом и гарантию качества. А продавцы - комфортное место работы. Места предоставляем бесплатно, чтобы фермеры могли торговать напрямую», — сказал Собянин.

На сегодняшний день в городе работают 50 постоянных павильонов, которые известны под брендом «Московские ярмарки». Название выбрали сами горожане на портале «Активный гражданин».