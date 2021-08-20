РИАМО - 20 авг. До конца 2021 года в Москве планируют открыть еще 7 круглогодичных ярмарок, на сегодняшний день москвичи могут покупать продукты в 50 постоянных ярмарочных павильонах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
10 лет назад в столице начали возрождение ярмарочной торговли.
После этого была ограничена продажа промтоваров, места дали реальным сельхозпроизводителям. В городе стали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной.
«Новая история московских ярмарок началась в 2016-м, когда мы начали строить круглогодичные торговые павильоны. Это совершенно новый для города формат», - добавил мэр.
Он отметил оригинальный дизайн у павильонов. Внутри есть вентиляция, условия для хранения продуктов, постоянная температура.
«Жители получают свежие продукты рядом с домом и гарантию качества. А продавцы - комфортное место работы. Места предоставляем бесплатно, чтобы фермеры могли торговать напрямую», — сказал Собянин.
На сегодняшний день в городе работают 50 постоянных павильонов, которые известны под брендом «Московские ярмарки». Название выбрали сами горожане на портале «Активный гражданин».
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