РИАМО - 20 авг. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Красногорска 19 августа реализовал на торгах земельный участок площадью 8 990 кв. м для ведения садоводства, сообщает пресс-служба комитета.

Участок расположен в Красногорске в деревне Александровка недалеко от Ильинского шоссе. За счет обширных лесных массивов, удачной розы ветров, благоприятной экологии и близкого расположения к Москве городской округ Красногорск считается одним из наиболее привлекательных районов для проживания и отдыха.

Кроме того, в 500 м от земельного участка протекает Москва-река, с берегов которой открывается чудесный вид на луговые просторы.

В конкурентной борьбе между 10 участниками итоговый размер арендной платы за участок превысил начальное значение более чем в 70 раз - ежегодная арендная плата составила более 80 млн рублей.

На сегодняшний день это один из самых результативных аукционов по аренде земельного участка.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 9 по 13 августа комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал в единой информационной системе 10 закупок. Из них 3 – на поставку товаров в рамках нацпроекта «Образование».