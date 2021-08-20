РИАМО - 20 авг. Опубликована закупка на поставку бытовой техники в рамках реализации национального проекта «Образование», техника будет закупаться для учреждений Дмитровского округа и Егорьевска, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку бытовой техники. Закупается следующая бытовая техника для Дмитровских школ-интернатов и общеобразовательных школ г.о. Егорьевск: духовой шкаф электрический, кухонный комбайн, холодильник, мультиварка, микроволновая печь, электрическая мясорубка, электрочайник, миксер планетарный, миксер ручной, посудомоечная машина, плита (индукционная), обычная (комфорочная) плита – для людей с нарушением зрения, соковыжималка, электрическая мясорубка.

Поставка бытовой техники осуществляется в рамках государственной программы «Образование» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и г.о. Егорьевск и Дмитровского г.о.

Поставку товара планируется осуществить в течение 60 дней с даты заключения контракта.

Ранее РИАМО сообщало, что с 9 по 13 августа комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал в единой информационной системе 10 закупок. Из них 3 – на поставку товаров в рамках нацпроекта «Образование».