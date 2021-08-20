РИАМО - 20 авг. Столичные полицейские предотвратили опасную ситуацию на МКАД – они остановили 14-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде по магистрали. Ребенка передали ее законным представителям, сообщается на сайте московской Госавтоинспекции.

Девочку на велосипеде остановили в районе 65 км МКАД. С ней провели профилактическую беседу и передали наряду патрульно-постовой службы ОМВД России по району Строгино для дальнейшего разбирательства.

В ходе разбирательства выяснилось, что девочка с семьей приехала в Москву 2 недели назад. Она каталась на велосипеде по столичным улицам, но заблудилась и выехала на МКАД.

Через какое-то время в отдел полиции по Красногорску обратились родители ребенка, которые заявили о пропаже девочки. Родителям сообщили, что с ребенком все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенка передали законным представителям.

В отношении родителей составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Велосипедистам напомнили, что по МКАД запрещено ездить на велосипеде.