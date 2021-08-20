РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. Специалистам из городского округа Люберцы вручили сертификаты на покупку жилья по программе социальной ипотеки, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В доме правительства Московской области сертификаты молодым ученым и уникальным специалистам Подмосковья вручили первый заместитель министра жилищной политики Иван Синельников и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Свидетельства получили специалисты, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также молодые ученые из 17 муниципальных образований региона. В их число вошли специалисты из Люберец: сотрудник ЗАО «НПП «Звезда» им. академика Г.И. Северина» Вячеслав Ковба и специалист АО «НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова» Павел Титов.

«В регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года действует программа «Социальная ипотека». Согласно ей правительством Подмосковья предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита. А далее ежемесячно в течение 10 лет, пока люди трудятся на благо жителей Подмосковья, правительство компенсирует сумму основного долга. Таким образом, участник программы выплачивает только проценты по кредиту», – сказал Синельников.