РИАМО - 20 авг. Диетолог Анжелика Дюваль напоминает, что приходит время подготовить свой организм к осеннему похолоданию, для этого, в частности, необходимо исключить из рациона фастфуд, алкоголь, также рекомендуется пропить витаминный комплекс для легкой адаптации к осени, сообщает Nation News.

Специалист отмечает, что иммунитет человека очень плотно связан с психологическим и психическим состоянием.

«Для того, чтобы укрепить иммунитет перед осенью, нужно исключить прежде всего то, что действует на организм в негативном ключе. Это, прежде всего, связано с нервами. Если человек постоянно нервничает, находится в депрессивно-подавленном состоянии или подвержен стрессу на работе, то невозможно будет обойтись без фармацевтики или определенных витаминных комплексов. Поэтому если человек понимает, что стресса ему не избежать, то нужно позаботиться об укреплении нервной системы. Это лучше всего делать при помощи магния, а также лучше всего начать принимать витаминно-минеральный комплекс», — сказала Дюваль.

Она порекомендовала ограничить употребление фастфуда, алкоголя и продуктов. Все это плохо влияет на нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

«Кишечник к осени можно подготовить путем потребления овощей и фруктов, потому что клетчатка необходима для нормальной работы пищеварительного тракта. Поэтому я рекомендую включать в каждый прием пищи салат из большого количества овощей и зелени. Также важно употреблять печеные или вареные овощи. Ну и, конечно, в первой половине дня желательно употреблять ягоды и фрукты, которые являются прекрасным источником витаминов и микроэлементов», — отметила диетолог.