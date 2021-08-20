РИАМО - 20 авг. Рабочие занимаются благоустройством дворовой территорий в столичном районе Ново-Переделкино. Работы идут на улице Скульптора Мухиной между домами 12, 12/1, 12/2, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Уже удалось заменить асфальт на проездах и тротуарах. Во дворе разбили газоны, высадили свыше 200 кустарников. Также там появились оборудованные тропинки вместо «народных троп».

Кроме того, приведена в порядок детская площадка для малышей. Здесь установили качели, песочницу и карусель.

Еще во дворе появилось футбольное поле. Вскоре там поставят спортивные тренажеры.

Не забыли и про детей постарше – дня них установлен новый детский игровой комплекс «Средневековый замок».