РИАМО - 20 авг. Сотрудникам правоохранительных органов Москвы пришлось применить свое табельное оружие, чтобы задержать мужчину, угрожавшего ножом прохожим и самим полицейским, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем в пятницу на Самаркандском бульваре. Неадекватный человек угрожал прохожим ножом. На требования полицейских прекратить, он не реагировал. При попытке задержания он повел себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям.

Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Полиция начала доследственную проверку.