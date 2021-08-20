РИАМО - 20 авг. Если человека укусил клещ, снимать его лучше в в травматологическом пункте в поликлинике. Делать это надо очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Если приходится снимать клеща самостоятельно, то его нужно захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа клеща строго перпендикулярно поверхности укуса, нужно повернуть его тело вокруг оси и извлечь.

Место укуса нужно продезинфицировать. После извлечения клеща руки нужно тщательно вымыть. Если после клеща осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), нужно обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации. Клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

С начала 2021 года в столице 38 762 человека привились от клещевого энцефалита, из которых — 15 364 дети, это почти в 2,5 раза превышает число лиц, привившихся в 2020 году.

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Бесплатные профилактические прививки рекомендуется делать тем, кто планирует выезжать за пределы Московского региона на эндемичные по энцефалиту территории.

С начала сезона в Москве от клещей обработали 4545 га территорий. Территория Москвы неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту.